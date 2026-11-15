Lucknow News: फाइनल में पहुंचे अंकुर और अश्विनी

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35 वर्ष से अधिक एकल वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में अंकुर कपूर ने आशीष मोगा को 6-3 से पराजित किया, जबकि अश्विनी कुमार ने भूपेंद्र चौधरी को 6-1 से हराकर फाइनल में जगह पक्की की। 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युगल सेमीफाइनल में एकतरफा मुकाबले में अंकुर और आदित्य की जोड़ी ने शेषनाथ पांडेय व विशाल कुमार को 6-1 से शिकस्त दी।दूसरे सेमीफाइनल में अश्विनी और कार्तिक की जोड़ी ने आशीष व शाश्वत राज को समान अंतर से 6-1 से हराकर जीत दर्ज की। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के क्वार्टर फाइनल में कार्तिक अप्पा दुरई ने राजकुमार को 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जबकि सत्या पाठक ने हिमांशु चौहान को 6-1 से पराजित कर अंतिम चार में जगह बनाई।