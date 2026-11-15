Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Mumbai Dolphins and Lucknow Shahi Warriors won their matches.

Lucknow News: मुंबई डॉल्फिन्स और लखनऊ शाही वॉरियर्स ने जीते मैच

Sun, 15 Nov 2026 02:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:03 AM IST
विज्ञापन
Mumbai Dolphins and Lucknow Shahi Warriors won their matches.
लखनऊ। मुंबई डॉल्फिन्स और लखनऊ शाही वॉरियर्स ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर पूरे अंक प्राप्त किए। दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया। मुंबई डॉल्फिन्स ने हैदराबाद हैरियर्स को 2-1 से मात दी, जबकि लखनऊ शाही वॉरियर्स ने पंजाब शेरनीज को 2-1 को पराजित किया।
विज्ञापन

इकाना स्टेडियम के इंडोर हॉल में आयोजित प्रतियोगिता के पहले मैच में मुंबई डॉल्फिन्स ने हैदराबाद हैरियर्स के खिलाफ बेहतरीन खेल दिखाया। उन्होंने पहला सेट 21-18 के स्कोर से जीता। दूसरे सेट में भी मुंबई का दबदबा बरकरार रखते हुए सेट 21-12 से अपने नाम किया।
विज्ञापन

इस जीत के साथ मुंबई डॉल्फिन्स ने अगले चरण में अपनी जगह बना ली। मुंबई की खिलाड़ी अनंथी को उभरती खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया। मुंबई की ही प्रेरणा पाल को मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

दूसरी ओर, लखनऊ शाही वॉरियर्स ने भी पंजाब शेरनीज को हराया। लखनऊ ने पहला सेट 21-14 से अपने नाम किया। दूसरे सेट में पंजाब ने कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन लखनऊ ने 21-19 से जीत दर्ज की। मुकाबले में लखनऊ की अनिमिका शाही को उभरती खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। लखनऊ की रोली पाठक को मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed