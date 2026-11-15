Lucknow News: छठ पर पूर्वांचल जाने वाली बसों-ट्रेनों में भीड़

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दीपावली और भैया दूज पर दिल्ली, मुंबई से लखनऊ आने वाले यात्रियों की वापसी का सिलसिला शनिवार तक कम हो गया, लेकिन लखनऊ से गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और बिहार की ट्रेनों में भीड़ बनी रही। त्रिवेणी एक्सप्रेस की जनरल बोगी में यात्रियों के खड़े होने तक की जगह नहीं थी। पंजाब मेल, पुष्पक, गोरखपुर इंटरसिटी और इज्जतनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस में भी यही स्थिति रही। उधर, अवध, कैसरबाग और आलमबाग बस अड्डों से संचालित बसें भी खचाखच भरी रहीं। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें भी लगाई गईं।रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि छठ पर्व के बाद गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, प्रयागराज, वाराणसी और बलिया समेत अन्य जिलों से लखनऊ लौटने वालों की संख्या बढ़ेगी। इसे देखते हुए 150 अतिरिक्त बसें लगाई जाएंगी।पूर्वांचल के जिलों से लखनऊ आने वाले यात्री ब्ला-ब्ला कार जैसे एप के जरिये शेयरिंग टैक्सी बुक कर सफर कर रहे हैं। छठ के बाद वापसी के दौरान भी ये टैक्सियां यात्रियों के लिए सहूलियत बनेंगी।