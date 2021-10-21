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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Rs 16,500 robbed from an elderly man; police personnel chased down and apprehended both accused.

Lucknow News: बुजुर्ग से 16,500 रुपये लूटे, पुलिसकर्मियों ने दोनों आरोपियों को दौड़ाकर पकड़ा

Sun, 08 Nov 2026 01:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:24 AM IST
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Rs 16,500 robbed from an elderly man; police personnel chased down and apprehended both accused.
लखनऊ। काकोरी इलाके में टेंपो सवार बुजुर्ग अगनू से दो बदमाश 16,500 रुपये लूट लिए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने पीछा कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। उनके पास से लूटी गई पूरी रकम के अलावा 550 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ।
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इंस्पेक्टर काकोरी सतीश राठौर के मुताबिक, बृहस्पतिवार शाम करीब पांच बजे कुशमौरा गांव निवासी अगनू खरीदारी करने दुबग्गा चौराहा गए थे। खरीदारी के बाद वह टेंपो से दुर्गागंज के लिए निकले। टेंपो में दुबग्गा चौराहे से ही दो युवक भी सवार हो गए। दुर्गागंज चौराहे पर उतरने के बाद अगनू रुपये गिनने लगे। इसी दौरान दोनों युवक उनसे 16,500 रुपये लूटकर काकोरी नहर की तरफ भागने लगे। अगनू ने चौराहे पर मौजूद पुलिसकर्मियों को घटना की जानकारी दी। पुलिसकर्मियों ने दोनों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान काकोरी के खारी कुआं, कोठीतला निवासी अभिनव यादव और हाता गुलाम जिलानी निवासी विकास के रूप में बताई। पुलिस आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है।
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