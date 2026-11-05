Lucknow News: दीपावली पर 13 शहरों के लिए तीन जगहों से चलेंगी रोडवेज बसें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रोडवेज लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि दिल्ली के लिए 107, गोरखपुर 44, बहराइच 36, आजमगढ़ 37, गोंडा-बलरामपुर 23, कानपुर 17, देहरादून 11, हरिद्वार 10, बनारस 10, प्रयागराज 23, मथुरा 20 और रायबरेली के लिए 20 बसें शामिल हैं। छह से 17 नवंबर तक टिकट और पूछताछ काउंटर भी खुले रहेंगे।रोडवेज की 120 एसी बसों में अभी सीटें उपलब्ध हैं। यात्री आधिकारिक वेबसाइट या राही एप के जरिये एडवांस और तत्काल टिकट बुक करा सकते हैं। 17 नवंबर तक सीट बुकिंग का मौका है।मुख्य बस अड्डों के अलावा पांच पिकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं। इनमें सीतापुर रोड पर मड़ियांव, हरदोई रोड पर दुबग्गा, प्रयागराज रोड पर शनि मंदिर-तेलीबाग, सुल्तानपुर रोड पर अहिमामऊ चौराहा और कानपुर रोड पर अवध चौराहा शामिल हैं।क्षेत्रीय प्रबंधक ने यात्रियों से अधिकृत काउंटर या ऑनलाइन माध्यम से ही टिकट बुक कराने की अपील की है। मदद के लिए 24 घंटे टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-180-2877 जारी की गई है। बसों की उपलब्धता और ऑनलाइन बुकिंग के लिए www.onlineupsrtc.co.in पर जानकारी ली जा सकती है।