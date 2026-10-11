Lucknow News: ओवरटेक के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई रोडवेज बस, पांच यात्री घायल

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दिल्ली के आनंद विहार से आ रही बस सुबह करीब छह बजे सीएमईटी मर्चेंट नेवी इंस्टीट्यूट के सामने पहुंची थी। यहां चालक ने आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली को ओवरटेक करने की कोशिश की तभी बस उससे टकरा गई। टक्कर में बस का एक तरफ का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। आरोप है कि हादसे के बावजूद चालक ने बस नहीं रोकी।बस में सवार यात्री हसन ने बताया कि टक्कर की तेज आवाज से सो रहे यात्रियों की नींद खुल गई। यात्री चीखते रहे लेकिन चालक बस चलाता रहा। यात्रियों के दबाव बनाने पर उसने दिगोई गांव स्थित फौजी ढाबे के सामने बस रोकी। बस में सवार 32 यात्रियों में से पांच को चोटें आईं। घायल रवि शंकर शुक्ला और ओमदत्त शर्मा उपचार के लिए अस्पताल गए, जबकि तीन अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आईं। बाकी यात्री दूसरे वाहनों से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। इंस्पेक्टर संजय सिंह का कहना है कि पुलिस को घटना की जानकारी नहीं है।