Lucknow News: मिडलैंड अस्पताल के सामने सड़क धंसी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:29 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:29 AM IST
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लखनऊ। महानगर स्थित मिडलैंड अस्पताल के सामने शनिवार को अचानक सड़क धंस गई। इससे सड़क पर गड्ढा हो गया। हालांकि, राहत की बात यह रही कि कोई हादसे का शिकार नहीं हुआ। हालांकि, वाहन चालकों और राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
घटना अस्पताल के ठीक सामने हुई। इस कारण अस्पताल आने-जाने वाले मरीजों, तीमारदारों को सबसे ज्यादा असुविधा हुई। गड्ढे से लोगों को बचाने के लिए एक पुलिसकर्मी ने बैरिकेडिंग भी कर दी। स्थानीय निवासियों ने सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग उठाई है।
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घटना अस्पताल के ठीक सामने हुई। इस कारण अस्पताल आने-जाने वाले मरीजों, तीमारदारों को सबसे ज्यादा असुविधा हुई। गड्ढे से लोगों को बचाने के लिए एक पुलिसकर्मी ने बैरिकेडिंग भी कर दी। स्थानीय निवासियों ने सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग उठाई है।
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