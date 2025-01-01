Lucknow News: फैजुल्लागंज में राहत कार्य जारी, जनप्रतिनिधियों ने दौरा किया

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उन्होंने प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और समस्याओं की जानकारी ली। गोमती लॉन व मेहंदी लॉन में बने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच समन्वय बनाए रखने पर भी बल दिया। आनंद द्विवेदी ने बताया कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह लगातार स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। प्रभावित परिवारों को भोजन, पेयजल और सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।भाजपा महानगर के मीडिया प्रभारी अनुराग साहू ने बताया कि राहत कार्यों में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। इनमें महामंत्री घनश्याम दास अग्रवाल, सत्येंद्र सिंह, टिंकू सोनकर, उपाध्यक्ष विनायक पांडेय, सौरभ वाल्मीकि और मानवेन्द्र सिंह प्रमुख थे।