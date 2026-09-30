Lucknow News: अनंतनगर योजना में फ्लैटों का पंजीकरण दो से

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एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि योजना में अफोर्डेबल योजना के तहत 980 फ्लैट बनाए जाएंगे। इन टू बीएचके फ्लैटों की कीमत 35 लाख रुपये के करीब रहेगी। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत वन बीएचके के 412 फ्लैट बनाए जाएंगे। इनकी कीमत करीब नौ लाख रुपये होगी। दोनों तरह के फ्लैट अदिति अपार्टमेंट नाम से बनाए जाएंगे। इनका पंजीकरण ऑनलाइन और आवंटन लॉटरी से होगा।

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लखनऊ। एलडीए मोहान रोड स्थित अनंतनगर योजना में आम आदमी की पहुंच में आने वाले 1392 फ्लैट बनाएगा। दो अक्तूबर को गांधी जयंती के मौके पर इनका पंजीकरण खोला जाएगा। इन फ्लैटों की कीमत नौ लाख से 35 लाख रुपये तक होगी।