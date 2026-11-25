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लखनऊ में करीब 2,730 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। केंद्रों का संचालन, पोषण अभियान, पंजीकृत बच्चों की पढ़ाई, पंजीकृत गर्भवती और किशोरियों की देखभाल आदि काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जिम्मे रहते हैं। कार्यकर्ता के साथ प्रत्येक केंद्र पर एक सहायिका भी रहती है, मगर पद खाली होने से इसका असर केंद्रों के संचालन पर पड़ रहा था। आंगनबाड़ी और सहायिका के रिक्त पदों के संबंध में अमर उजाला ने 12 नवंबर के अंक में खबर प्रकाशित की थी। विभाग ने इसका संज्ञान लिया और रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।लखनऊ के आंगनबाड़ी केंद्रों पर सहायिका के 300 से ज्यादा पद खाली हैं। मार्च-अप्रैल में सहायिका के करीब 1,198 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई थी। उस समय 200 से अधिक पद रिक्त रह गए थे। पूर्व में हुई भर्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद भी खाली रह गए थे।Iआंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 72 और सहायिका के 356 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तीन दिसंबर अंतिम तारीख है। आवेदक को उसी वार्ड या ग्रामसभा में आवेदन करना है, जहां का वह निवासी है।I