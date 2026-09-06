Lucknow News: लोहिया संस्थान में 1085 पदों पर होगी भर्ती

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नए पदों में प्रोफेसर से लेकर जूनियर रेजिडेंट तक के पद शामिल हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और रेजिडेंट के पद बढ़ाए गए हैं। संस्थान के निदेशक डॉ. सीएम सिंह ने बताया कि न्यूरोलॉजी विभाग में भी पद स्वीकृत हुए हैं। इसी तरह कार्डियोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में भी पद बढ़ेंगे।संस्थान के शहीद पथ स्थित मातृ शिशु रेफरल हॉस्पिटल के सामने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 100 बेड का क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग शुरू किया जाएगा। इसके भवन के निर्माण का करीब 70 प्रतिशत काम हो चुका है। बाकी काम फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद है। इस विभाग के लिए भी विशेषज्ञ डॉक्टर और रेजिडेंट के पद स्वीकृत किए गए हैं। यहां आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की सुविधा मिलने से गंभीर मरीजों के इलाज की क्षमता बढ़ेगी।नर्सिंग स्टाफ की भी बढ़ेगी संख्यानिदेशक डॉ. सीएम सिंह ने बताया कि गैर शैक्षणिक पदों में नर्सिंग स्टाफ की संख्या भी बढ़ेगी। इनमें वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, नर्सिंग अधिकारी और अस्पताल परिचारक के पद स्वीकृत हुए हैं। तकनीकी और प्रशासनिक पद भी बढ़ाए गए हैं। दो सितंबर को चिकित्सा शिक्षा विभाग में विशेष सचिव कृतिका शर्मा ने भर्ती संबंधी आदेश जारी कर दिया है। शासन ने साफ किया है कि भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन होगा। वेतन और भत्ते संस्थान के नियमों के अनुसार दिए जाएंगे।