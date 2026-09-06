Lucknow News: 140 बीघे में किए जा रहे अवैध निर्माण पर चला एलडीए का बुलडोजर
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:01 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:01 AM IST
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लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने शनिवार को अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान चलाया। बीबीडी थानाक्षेत्र में करीब 140 बीघे में की जा रही 11 अवैध प्लॉटिंग के निर्माणों को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा चौक, बाजारखाला, सआदतगंज, दुबग्गा और बीबीडी क्षेत्र में आठ अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किए गए।
प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि बीबीडी थानाक्षेत्र के बगुलहा और सिकंदरपुर खुर्द में इंदिरा नहर व किसान पथ के आसपास कार्रवाई की गई। यहां सतीश, देशराज, संजय, किशोर, जंगी, भानू, हरिनाम, मो. शरीफ, दुर्गेश, श्रीकांत, राम धीरज, सतीश, कौशल कुमार, नीरज व अन्य की ओर से 11 जगह प्लॉटिंग की जा रही थी। इसके अलावा ग्राम लौलाई, हासेमऊ और भरवारा में अवैध रो-हाउस समेत तीन निर्माण सील किए गए।
प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि चौक, बाजारखाला, सआदतगंज और दुबग्गा में अफसर अली, धर्मेंद्र, सर्वेश कुमार, मयंक, मनोज शर्मा, रितेश व अन्य की ओर से किए गए पांच अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किए गए।
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प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि बीबीडी थानाक्षेत्र के बगुलहा और सिकंदरपुर खुर्द में इंदिरा नहर व किसान पथ के आसपास कार्रवाई की गई। यहां सतीश, देशराज, संजय, किशोर, जंगी, भानू, हरिनाम, मो. शरीफ, दुर्गेश, श्रीकांत, राम धीरज, सतीश, कौशल कुमार, नीरज व अन्य की ओर से 11 जगह प्लॉटिंग की जा रही थी। इसके अलावा ग्राम लौलाई, हासेमऊ और भरवारा में अवैध रो-हाउस समेत तीन निर्माण सील किए गए।
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प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि चौक, बाजारखाला, सआदतगंज और दुबग्गा में अफसर अली, धर्मेंद्र, सर्वेश कुमार, मयंक, मनोज शर्मा, रितेश व अन्य की ओर से किए गए पांच अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किए गए।
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