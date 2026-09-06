Lucknow News: 140 बीघे में किए जा रहे अवैध निर्माण पर चला एलडीए का बुलडोजर

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प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि बीबीडी थानाक्षेत्र के बगुलहा और सिकंदरपुर खुर्द में इंदिरा नहर व किसान पथ के आसपास कार्रवाई की गई। यहां सतीश, देशराज, संजय, किशोर, जंगी, भानू, हरिनाम, मो. शरीफ, दुर्गेश, श्रीकांत, राम धीरज, सतीश, कौशल कुमार, नीरज व अन्य की ओर से 11 जगह प्लॉटिंग की जा रही थी। इसके अलावा ग्राम लौलाई, हासेमऊ और भरवारा में अवैध रो-हाउस समेत तीन निर्माण सील किए गए।प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि चौक, बाजारखाला, सआदतगंज और दुबग्गा में अफसर अली, धर्मेंद्र, सर्वेश कुमार, मयंक, मनोज शर्मा, रितेश व अन्य की ओर से किए गए पांच अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किए गए।