फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Ration kits distributed to 410 children suffering from cancer and other needy individuals

Lucknow News: 410 कैंसर पीड़ित बच्चों और जरूरतमंदों को बांटी राशन किट

Mon, 02 Nov 2026 02:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
Ration kits distributed to 410 children suffering from cancer and other needy individuals
लखनऊ। कैंसर से जूझ रहे बच्चों और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए रविवार को ईश्वर चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन परिसर में राशन किट बांटी गईं। संस्था मुकुल माधव फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 410 बच्चों और जरूरतमंदों को राशन किट दी गईं। फाउंडेशन की संस्थापिका सपना उपाध्याय और स्वर्णिमा उपाध्याय मौजूद रहीं। रिषभ श्रीवास्तव, आशीष शर्मा, पारितोष पांडेय, अभिषेक राय, दीपक सिंह और संयम लावा ने भी भाग लिया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed