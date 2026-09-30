Lucknow News: तेज रफ्तार स्कूटी की टक्कर से रामलीला कमेटी के महामंत्री घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Wed, 30 Sep 2026 02:50 AM IST
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लखनऊ। मानकनगर में तेज रफ्तार स्कूटी की टक्कर से रेलवे कॉलोनी रामलीला दशहरा कमेटी के महामंत्री संजय कुमार श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेटे की तहरीर पर पुलिस ने स्कूटी चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
कृष्णानगर के प्रेमनगर, आलमबाग निवासी वंश शरण श्रीवास्तव के मुताबिक, 12 सितंबर की रात करीब 11 बजे उनके पिता रामलीला का रिहर्सल कर बाइक से घर लौट रहे थे। तालकटोरा रोड स्थित बेकरी के पास आलमबाग की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कूटी ने बाइक में टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बाद में परिजनों ने वेलसन, मेदांता और पीजीआई में इलाज कराया। हादसे के बाद से उनकी बाईं आंख से खून निकल रहा है।
वंश का आरोप है कि हादसे के बाद स्कूटी चालक के परिजन कार से मौके पर पहुंचे और गाली-गलौज व धमकी देते हुए उसे साथ ले गए। स्कूटी पर एक युवती भी सवार थी। मानकनगर इंस्पेक्टर ने बताया कि कार के नंबर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।
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कृष्णानगर के प्रेमनगर, आलमबाग निवासी वंश शरण श्रीवास्तव के मुताबिक, 12 सितंबर की रात करीब 11 बजे उनके पिता रामलीला का रिहर्सल कर बाइक से घर लौट रहे थे। तालकटोरा रोड स्थित बेकरी के पास आलमबाग की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कूटी ने बाइक में टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बाद में परिजनों ने वेलसन, मेदांता और पीजीआई में इलाज कराया। हादसे के बाद से उनकी बाईं आंख से खून निकल रहा है।
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वंश का आरोप है कि हादसे के बाद स्कूटी चालक के परिजन कार से मौके पर पहुंचे और गाली-गलौज व धमकी देते हुए उसे साथ ले गए। स्कूटी पर एक युवती भी सवार थी। मानकनगर इंस्पेक्टर ने बताया कि कार के नंबर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।
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