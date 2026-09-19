Lucknow News: विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर किया जागरूक

विज्ञापन

लखनऊ। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के ऐशबाग स्थित रेलवे पॉलीक्लिनिक में शनिवार को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि आयोजन मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन में हुआ। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रमेश चंद्र एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ संजय तिवारी ने कर्मचारियों व उनके परिजनों को जागरूक किया। बताया कि उपचार के दौरान सभी संबंधित कर्मचारियों को अपना यूएमआईडी मेडिकल कार्ड अनिवार्य रूप से साथ रखना चाहिए। इससे रोगी की पहचान सुनिश्चित होती है। साथ ही उन्हें सही उपचार प्रदान करने में भी मदद मिलती है। इस अवसर पर वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ उमेश सहित पैरामेडिकल स्टाफ, रेलकर्मी व उनके परिजन भी उपस्थित रहे।