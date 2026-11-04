फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Raids in Sitapur in search of young man helpful to Shraddha

Lucknow News: श्रद्धा के मददगार युवक की तलाश में सीतापुर में दबिश

Wed, 04 Nov 2026 01:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
Raids in Sitapur in search of young man helpful to Shraddha
​शिवा फाइल फोटो 
लखनऊ। बहुचर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड की जांच अब सीतापुर के महमूदाबाद तक पहुंच गई है। मामले की पड़ताल करते हुए क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को महमूदाबाद निवासी एक युवक की तलाश में दबिश दी। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को छानबीन में आरोपी श्रद्धा दुबे और उसके मददगार करीबी के बीच बातचीत के कुछ साक्ष्य मिले हैं। हालांकि, अभी तक युवक की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।
विज्ञापन


सीतापुर के सीओ कपूर कुमार ने इस मामले में किसी भी तरह की जानकारी से इन्कार किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ की टीम से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ है। वे लोग अपने स्तर पर जांच करने आए होंगे। सूत्रों ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने सोमवार रात युवक तक पहुंचने के लिए महमूदाबाद में दबिश दी और उसके दो साथियों को हिरासत में लिया। स्थानीय पुलिस से संपर्क कर उनसे भी आवश्यक जानकारी ली गई। टीम ने दोनों से युवक के संपर्कों और उससे जुड़ी जानकारियों के संबंध में सवाल-जवाब किए। हालांकि, पूछताछ के दौरान कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगने की बात सामने आई है। इसके बाद टीम की ओर से युवक की तलाश जारी रखे जाने की चर्चा है।
विज्ञापन

श्रद्धा के साथ युवक का संपर्क कैसे हुआ, उसकी क्या भूमिका रही जैसे बिंंदुओं को लेकर पुलिस जांच कर रही है। हिरासत में लिए गए दोनों युवकों को क्राइम ब्रांच ने छोड़ दिया। इसके बाद संदिग्ध युवक के संभावित ठिकानों पर रवाना हो गई। पुलिस जिस युवक की तलाश कर रही है उसने श्रद्धा को लखनऊ से नेपाल पहुंचाने में मदद की थी। उल्लेखनीय है कि नौ अक्तूबर को मॉडल श्रद्धा दुबे के फ्लैट की चौथी मंजिल से गिरकर संदिग्ध हालात में शिवा की मौत हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed