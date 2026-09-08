Lucknow News: जमीनों पर कब्जे और फर्जी एफआईआर के खिलाफ प्रदर्शन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू गुप्ता ने जानकीपुरम पुलिस पर प्रॉपर्टी डीलरों से मिलीभगत कर किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जे कराने का आरोप लगाया। कहा कि संगठन के युवा अध्यक्ष व पूर्व पार्षद चांद सिद्दीकी और उनके भाइयों को फर्जी मामले में फंसाया गया। आरोप है कि धारा 24 की कार्रवाई खारिज होने के बाद पुलिस से मिलीभगत कर चांद सिद्दीकी समेत अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया गया।पुलिस की मदद से विवादित भूमि पर कब्जा कर लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की। संगठन ने जानकीपुरम में हो रहीं चोरी की घटनाओं के साथ ही बिजली, नगर निगम, जल निगमसे जुड़ी समस्याएं भी दूर कराने की मांग की। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष मो. हलीम, सचिव मोनू यादव, चांद सिद्दीकी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।