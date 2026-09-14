Lucknow News: बिजली निगम की तैयारी, तीन लाख की आबादी के लिए 18 करोड़ से मजबूत कर रहा नेटवर्क

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इस गर्मी में अर्जुनगंज के करीब 5,000 उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना करना पड़ा। अगली गर्मी में करीब 15 हजार आबादी को राहत देने के लिए 220 केवी ट्रांसमिशन उपकेंद्र से अर्जुनगंज उपकेंद्र तक 33 केवी की अतिरिक्त लाइन बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। यहां पांच एमवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए चबूतरा भी तैयार हो चुका है।मोतीनगर, आर्यनगर, राजेंद्रनगर, वसीरतगंज, सिंधी कॉलोनी और ऐशबाग रोड के करीब 12 हजार उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए यूपीआईएल उपकेंद्र पर पांच एमवीए क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। इसके लिए 132 केवी महताब बाग ट्रांसमिशन उपकेंद्र से यूपीआईएल उपकेंद्र तक भूमिगत लाइन बन रही है।अधीक्षण अभियंता केके चौधरी के मुताबिक, इस साल गर्मी में राजाजीपुरम ओल्ड उपकेंद्र पर भी काफी समस्याएं सामने आई थीं। अगले साल ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए उपकेंद्र की क्षमता बढ़ाई जा रही है। यहां लगे पांच एमवीए के ट्रांसफार्मर को हटाकर 10 एमवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है।तालकटोरा और ऐशबाग की औद्योगिक इकाइयों को बेहतर बिजली आपूर्ति देने के लिए दोनों उपकेंद्रों के बीच इंटरलिंकिंग 33 केवी लाइन बनाने की तैयारी है। इससे अपट्रॉन उपकेंद्र की बिजली आपूर्ति बाधित होने पर वैद्य स्टील उपकेंद्र से और वैद्य स्टील उपकेंद्र की आपूर्ति बाधित होने पर अपट्रॉन उपकेंद्र से बिजली आपूर्ति बहाल की जा सकेगी। इससे औद्योगिक इकाइयों को बिजली संकट से राहत मिलेगी।Iइस गर्मी में 33 केवी लाइनों के अभाव और उपकेंद्रों के ओवरलोड होने के कारण उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना करना पड़ा था। आगामी 2027-28 की गर्मी में उपभोक्ताओं को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए अभी से सुधार कार्य कराए जा रहे हैं।I