Lucknow News: बारिश और तेज हवा के कारण बिजली गुल, 60 हजार लोग परेशान

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बिजली चोरी का केस दर्ज



राजधानी में शनिवार को अलग-अलग टीमों ने बिजली चोरी पकड़ी और पुलिस में केस दर्ज कराए। अमौसी जोन में इरशाद, गुफरान, शादाब, सलमान, नसीर अहमद, कफील (काकोरी थानाक्षेत्र निवासी) के घरों में चोरी मिली। गोमतीनगर के अमराई गांव निवासी शरीफ के घर भी बिजली चोरी पाई गई।

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माल। जन्माष्टमी पर शुक्रवार रात बारिश और तेज हवा के कारण उपकेंद्र के नरायनपुर, गहदेव और मंझी फीडर से जुड़े करीब 60 हजार लोगों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। यह आपूर्ति रात करीब नौ बजे गुल हुई और 11:30 बजे चालू हो सकी। वहीं, शुक्रवार को ही चक गांव में ट्रांसफार्मर खराब होने से शाम 7:47 बजे बिजली गुल हुई, जो रात करीब 12 बजे बहाल हुई।