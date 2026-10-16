Lucknow News: शहर में कल बूंदाबांदी की संभावना

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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और यह 33.2 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री बढ़कर 22 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।

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लखनऊ। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी में मौसम में बदलाव की आहट है। बृहस्पतिवार को बादलों की आवाजाही बनी रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को भी बादल आते-जाते रहेंगे। शनिवार को बूंदाबांदी होने की संभावना है।