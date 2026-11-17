Lucknow News: मृत युवक की पत्नी-बेटा बनकर 30 लाख रुपये और जेवर हड़पे
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 17 Nov 2026 01:31 AM IST
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सरोजनीनगर। शांतिनगर निवासी सुमन तिवारी ने दो लोगों पर भाई की माैत के बाद उसके 30 लाख रुपये और सोने के आभूषण हड़पने का आरोप लगाया है। दोनों पर खुद को मृतक की पत्नी और बेटा बताकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस ने रविवार को दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
सुमन के मुताबिक, उनके भाई सत्येंद्र की आठ नवंबर 2025 को मौत हो गई थी। वह उनकी एकमात्र वारिस हैं। भाई की मौत के बाद बैंक खातों की जांच में पता चला कि चिनहट के कमता निवासी वंदना उपाध्याय और अश्वनी ने खातों से 20 हजार और 400 रुपये अपने खातों में ट्रांसफर किए। आरोपियों ने डीमैट खाते से 29.64 लाख रुपये, एसबीआई क्रेडिट कार्ड से करीब 41,900 रुपये और लॉकर से लाखों के आभूषण भी निकाल लिए।
सुमन का आरोप है कि दोनों ने फर्जी दस्तावेज में वंदना को पत्नी और अश्वनी को बेटा दर्शाया, जबकि भाई ने शादी नहीं की थी। विरोध करने पर उन्हें हत्या की धमकी दी गई। इंस्पेक्टर राजदेव प्रजापति ने बताया कि सुमन से उनके भाई से संबंधित सभी दस्तावेज मांगे गए हैं। तफ्तीश के दौरान जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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सुमन के मुताबिक, उनके भाई सत्येंद्र की आठ नवंबर 2025 को मौत हो गई थी। वह उनकी एकमात्र वारिस हैं। भाई की मौत के बाद बैंक खातों की जांच में पता चला कि चिनहट के कमता निवासी वंदना उपाध्याय और अश्वनी ने खातों से 20 हजार और 400 रुपये अपने खातों में ट्रांसफर किए। आरोपियों ने डीमैट खाते से 29.64 लाख रुपये, एसबीआई क्रेडिट कार्ड से करीब 41,900 रुपये और लॉकर से लाखों के आभूषण भी निकाल लिए।
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सुमन का आरोप है कि दोनों ने फर्जी दस्तावेज में वंदना को पत्नी और अश्वनी को बेटा दर्शाया, जबकि भाई ने शादी नहीं की थी। विरोध करने पर उन्हें हत्या की धमकी दी गई। इंस्पेक्टर राजदेव प्रजापति ने बताया कि सुमन से उनके भाई से संबंधित सभी दस्तावेज मांगे गए हैं। तफ्तीश के दौरान जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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