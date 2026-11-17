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कश्मीर से आए खुर्शीद अहमद ने महोत्सव में मेवों का स्टॉल लगाया है। यहां काजू, बादाम और अखरोट के बीच पहाड़ी लहसुन भी बिक्री के लिए रखा गया है। खुर्शीद बताते हैं कि यह आम लहसुन से अलग दिखता है। लोग इसे सब्जी में इस्तेमाल करने के साथ पाउडर बनाकर और कच्चा भी खाते हैं। पहाड़ों पर नवंबर में इसकी खेती शुरू होती है। जमीन में बीज बोने के करीब चार से पांच महीने बाद फसल तैयार हो जाती है। इसकी कीमत 1000 से 1200 रुपये प्रति किलो है। खुर्शीद के मुताबिक, औषधीय गुणों के कारण लोग इसे पसंद करते हैं। उनका दावा है कि इसके सेवन से बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल संतुलित रखने में मदद मिलती है। पेट में गैस की समस्या और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी इसे कारगर माना जाता है।गोबर से तैयार कपूर की भी मांगपहाड़ों के अनूठे उत्पादों की इस कड़ी में गाय के गोबर से तैयार कपूर भी शामिल है। पौड़ी गढ़वाल से आए महेश गेंडियाल ने महोत्सव में पूजन सामग्री का स्टॉल लगाया है। यहां धूप, कपूर और देसी घी के साथ गोबर से बना कपूर भी उपलब्ध है। महेश बताते हैं कि पहाड़ों पर कपूर के पेड़ के फल, फूल और गोंद को घोलकर गाय के गोबर में मिलाया जाता है। इस तरह यह कपूर तैयार होता है। उनके मुताबिक, कपूर के गुणों और गोबर से तैयार होने के कारण लोग इसका इस्तेमाल हवन-पूजन में करते हैं। इसकी कीमत महज 20 रुपये प्रति पैकेट है।