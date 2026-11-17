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आईटी सिटी में सड़क बनाने का काम करने वाली निजी एजेंसी ने एलडीए को पत्र लिखकर कहा है कि जहां मास्टर प्लान रोड बननी है वहां पहले धान की खेती होती थी। इस मिट्टी में पानी बहुत रुकता है। बारिश के बाद मिट्टी भराई वाला हिस्सा गीला हो गया है। इस पर सड़क की ऊपर की परत बिछाना सही नहीं है। यह भी लिखा गया है कि मिट्टी को तीन बार जोतकर सुखाने की कोशिश की गई फिर भी यह सूख नहीं रही है। यह चिकनी और ब्लैक कॉटन मिट्टी जैसी है।ऐसी मिट्टी पानी मिलने पर फूलती है और सूखने पर सिकुड़ती है। इस पर सीधे सड़क बनाई तो बाद में सड़क बैठ जाएगी और दरारें पड़ जाएंगी। सुझाव दिया गया कि बाहर से अच्छी मिट्टी लाकर 500 मिलीमीटर मोटी परत बिछाई जाए या 150 से 200 मिलीमीटर मोटी बालू की परत बिछाई जाए। इस पर अमल नहीं किया तो सड़क बनाने में योजना की मिट्टी का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब एलडीए इसका लिखित आदेश करे।जांच के बाद सलाहकार ने उठाई आपत्तिएलडीए की आवासीय योजनाओं के सलाहकार पूर्व मुख्य अभियंता अवनींद्र सिंह ने बीते माह वरुण विहार योजना में मौके पर जाकर निर्माण कार्यों की जांच की। इसके बाद उनकी ओर से एलडीए वीसी, सचिव और मुख्य अभियंता को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि योजना की मिट्टी सड़क के नीचे डालने लायक नहीं लग रही है। इससे बारिश में दिक्कत आ सकती है।कोटयोजना के अंदर की मिट्टी काली है। सड़क बनाने में इसका इस्तेमाल अच्छा नहीं माना जाता है। जांच में साबित होने के बाद ही इसका इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जाए। अमूमन काली मिट्टी के कारण सड़क जल्द टूट जाती है। ऐसे में गुणवत्ता की जांच के लिए लिखा गया है।-अवनींद्र सिंह, सलाहकार, आवासीय योजना एलडीए