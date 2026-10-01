Lucknow News: वारंटी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, 10 पर एफआईआर

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चौकी इंचार्ज के मुताबिक, मुन्नूखेड़ा निवासी मनोज कुमार यादव के खिलाफ वर्ष 2020 के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआई एक्ट) के तहत चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था। 28 सितंबर की रात करीब 11 बजे वह दरोगा पुनीत लोहिया, हेड कांस्टेबल अजय सिंह और कांस्टेबल लवलेश कुमार के साथ मनोज को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचे थे।टीम ने मनोज को पकड़ने का प्रयास किया तो उसके पिता रामचंद्र यादव, भाई मुन्नू यादव, अनिरुद्ध यादव, साथी शिवम यादव, नमन व पांच अन्य लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इसी दौरान मनोज ने भी खुद को छुड़ाने का प्रयास किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने किसी तरह मनोज को गिरफ्तार कर लिया।इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि वारंटी को कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उसे जेल भेजा गया है। पुलिस टीम पर हमले के आरोपियों की तलाश की जा रही है।