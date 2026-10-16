Lucknow News: दबिश देती रही पुलिस, हत्यारोपी ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण

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एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव के मुताबिक, पुलिस टीमें आरोपी के गृह जनपद सुलतानपुर समेत अन्य जिलों में दबिश दे रही थीं। उसके एक रिश्तेदार को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया कि सुलतानपुर के दोस्तपुर नगर पंचायत क्षेत्र के फिरोजपुर खुर्द निवासी आरोपी अवनीश को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाएगी।बता दें कि सोमवार शाम करीब 6:30 बजे होटल की 10वीं मंजिल से गिरकर चौक निवासी युवती की मौत हो गई थी। परिजनों ने युवती के साथ होटल में ठहरे उसके प्रेमी अवनीश के खिलाफ धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि घटना के समय अवनीश युवती के साथ होटल के कमरे में था और युवती के गिरने के बाद बाइक से भाग गया था।