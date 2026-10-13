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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Police Commissioner honors constable who saved elderly man's life.

Lucknow News: बुजुर्ग की जान बचाने वाले सिपाही को पुलिस आयुक्त ने किया सम्मानित

Tue, 13 Oct 2026 02:55 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:55 AM IST
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Police Commissioner honors constable who saved elderly man's life.
बुजुर्ग की जान बचाने वाले सिपाही को पुलिस आयुक्त ने किया सम्मानित
गुडंबा। महानगर चौराहे के पास सीने में तेज दर्द के कारण सड़क पर गिरे बुजुर्ग की जान बचाने वाले रहीमनगर चौकी पर तैनात सिपाही संदीप यादव को पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने सोमवार को सम्मानित किया। उन्होंने आरक्षी को प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार देकर उसकी तत्परता व मानवीय संवेदनशीलता की सराहना की।
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बता दें कि महानगर निवासी अनिल कुमार (65) पत्नी के साथ सब्जी खरीदने बाजार आए थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह सड़क पर गिरकर अचेत हो गए। मौके पर पहुंचे सिपाही संदीप यादव ने तत्काल सीपीआर देकर उन्हें प्राथमिक सहायता दी। इसके बाद उनके बेटे सिद्धांत लांबा को मौके पर बुलाकर अनिल कुमार को उनके सुपुर्द कर दिया था।
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