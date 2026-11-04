Lucknow News: मंगल बाजार हटवाने पहुंची पुलिस पर हमला, पुलिसकर्मियों को दौड़ाकर पीटा, वीडियो वायरल, दो गिरफ्तार

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इंस्पेक्टर गजेंद्र राय के मुताबिक, मंगलवार शाम मंगल बाजार में दुकानें लगने से यातायात बाधित हो रहा था। इसे हटवाने के लिए दरोगा संजय सरोज, सिपाही कंचन समेत अन्य पुलिसकर्मी पहुंचे थे। पुलिसकर्मियों ने दुकानदारों से दुकानें हटाने को कहा तो कपड़ा दुकानदार अंकित जायसवाल, उसकी मां माया देवी, रामकृष्ण और अन्य लोग अभद्रता करने लगे। विरोध करने पर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया।इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना मिलने पर बंगला बाजार चौकी इंचार्ज संदीप ठाकुर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने लाठियां फटकारकर लोगों को खदेड़ा। करीब एक घंटे तक अफरातफरी का माहौल रहा। पुलिस ने अंकित और रामकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया, जबकि माया देवी समेत अन्य आरोपी भाग निकले।चौकी इंचार्ज की तहरीर पर दुकानदारों समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इंस्पेक्टर ने बताया कि फरार महिला दुकानदार की तलाश की जा रही है। वहीं, अन्य आरोपियों की पहचान के लिए बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।