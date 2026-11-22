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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह आईआईटी के विद्यार्थियों से जिस उत्साह से मिलते हैं, उसी उत्साह से आईटीआई के युवाओं से भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि आईटीआई के हुनरमंद ही कंपनियां चलाते हैं। बड़ी कंपनियों में कागजी पढ़ाई वाले दो-तीन लोग हो सकते हैं, लेकिन कंपनी चलाने में आईटीआई से प्रशिक्षित युवाओं की अहम भूमिका होती है। उनकी इस बात पर सभागार तालियों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री ने जब कहा कि आईटीआई में पढ़ने पर शर्म कैसी, तो विद्यार्थियों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कौशल से लैस युवा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उनकी इस बात पर भी युवाओं ने तालियां बजाकर उत्साह जताया। दोनों नेताओं के संबोधन से विद्यार्थियों को अपने हुनर और मेहनत पर भरोसा रखने की प्रेरणा मिली।पीएम को सामने सुनकर मिली नई दिशाकार्यक्रम के बाद बाहर निकले विद्यार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। आईटीआई चारबाग की छात्रा सीमा कुमारी ने कहा कि उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री का भाषण आमने-सामने सुना। उनकी बातों से काफी प्रेरणा मिली। आईटीआई अलीगंज के छात्र संतोष रावत और अनुज पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण से एक नई दिशा मिली।सम्मान पाकर दोगुना हुआ अब्दुल और शाहबाज का उत्साहप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंच पर सम्मान पाकर आईटीआई के मेधावी छात्र अब्दुल मोबिन और शाहबाज खान का उत्साह दोगुना हो गया। उनके लिए यह पल वर्षों की मेहनत और त्याग का सुखद परिणाम था। दोनों अपने अन्य दोस्तों के साथ भी खुशी जाहिर करते नजर आए। समारोह में देशभर के मेधावी प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के सात अभ्यर्थियों ने अपनी प्रतिभा के दम पर सम्मान हासिल किया।