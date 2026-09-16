Lucknow News: निलंबन से भड़के पंचायत सचिव विकास भवन में धरने पर बैठे

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पंचायत सचिवों ने बताया कि बख्शी का तालाब ब्लॉक की ग्राम पंचायत कठवारा में पंचायत उत्सव भवन बन रहा है। इसका निर्माण दूसरी संस्था करा रही है। तकनीकी जांच जिला पंचायत के अभियंता को करनी है, लेकिन निलंबन दो पंचायत सचिवों का कर दिया गया। इस संबंध में दोनों संगठनों की संयुक्त बैठक 11 सितंबर को चिनहट ब्लॉक के सभागार में की गई और निलंबित ग्राम पंचायत अधिकारी अंकित द्विवेदी और ग्राम विकास अधिकारी सतगुरु प्रसाद को बहाल करने की सहमति भी बनी थी मगर 14 सितंबर तक बहाली नहीं हुई। मंगलवार से पंचायत सचिव धरने पर बैठ गए।पंचायत सचिवों का यह भी कहना है कि पंचायतों में स्थापित डिजीटल लाइब्रेरी में फर्नीचर, बुक सेल्फ और कंप्यूटर की केंद्रीयकृत आपूर्ति गई है। इसमें पंचायत सचिवों की जिम्मेदारी तय न की जाए। ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ललित कुमार गौतम ने बताया कि कोई भी अधिकारी धरनास्थल पर नहीं आया। धरना बुधवार को भी जारी रहेगा।