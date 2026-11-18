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एडीसीपी पूर्वी अमोल मुर्कुट ने बताया कि चौकी इंचार्ज पर घटना की सूचना समय से उच्चाधिकारियों को न देने और मामले को दबाने का प्रयास करने का आरोप है। वहीं, दरोगा गौरव और सिपाही शेर बहादुर घटना की सूचना पर सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे लेकिन उन्होंने भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया। मामले की विवेचना अब एसीपी गाजीपुर को सौंपी गई है।चौकी इंचार्ज अर्जुन सिंह पर आरोपियों से समझौते के नाम पर चार लाख रुपये लेने और मामला दबाने का आरोप भी लगा है। सूत्रों के मुताबिक, रकम पीड़ित को देने के बजाय पुलिसकर्मियों ने अपने पास रख ली। समझौता कराने वाले बिचौलिए को भी रुपये नहीं मिले। इसके चलते उसने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि, आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एडीसीपी ने बताया कि आरोप की जांच चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।बाराबंकी की मूल निवासी महिला परिवार के साथ इंदिरानगर इलाके में रहती है। छह नवंबर को वह बच्चा चोरी के शक में भीड़ के निशाने पर आ गई थी। आरोपियों ने उसे रस्सी से बांधकर उल्टा लटकाया और बेरहमी से पीटा था। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की थी। इसके बाद 10 नवंबर को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इस मामले में अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।