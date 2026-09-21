Lucknow News: पारंपरिक उल्लास से मनाया ओणम

लखनऊ। गोमतीनगर के विनीतखंड स्थित भगवान अय्यप्पा मंदिर में रविवार को केरलवासियों ने पारंपरिक उल्लास के साथ ओणम मनाया। श्रद्धालुओं ने भगवान अय्यप्पा की पूजा कर सुख-शांति की कामना की। महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में तिरुवातिराकली नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। बच्चों ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मन मोहा। मंदिर परिसर में रंगोली सजाई गई। थालप्पोली और चेंडा मेलम के साथ राजा महाबली का स्वागत हुआ। इसके बाद ओणसाद्या का आयोजन किया गया, जिसमें केले के पत्तों पर पारंपरिक व्यंजन परोसे गए। कार्यक्रम में मंदिर समिति के महासचिव ओमनक्कुट्टन एनके, अध्यक्ष सोमन समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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