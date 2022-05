{"_id":"62781042fbf5191035498eaa","slug":"om-praksh-rajbhar-says-no-one-wants-to-speak-for-obc-and-poors","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी: राजभर की अपील- पिछड़ों और गरीबों के सवाल पर बोलना सीखो, वरना पीढ़ियां गूंगी हो जाएंगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 09 May 2022 12:17 AM IST