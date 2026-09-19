Lucknow News: अवैध चैंबर मालिकों ने नहीं रिसीव किया नोटिस, बैरंग लाैटी टीम

कचहरी रोड पर अतिक्रमणों को हटाने के लिए अब नोटिस किए जाएंगे चस्पालखनऊ। कचहरी परिसर में वकीलों के अवैध चैंबरों पर बुलडोजर चलाने से पहले शनिवार को नोटिस रिसीव करवाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची। पर, नोटिस रिसीव नहीं किए गए। टीम को बैरंग लाैटना पड़ा। ऐसे में अब टीम चैंबरों पर नोटिस चस्पा करेगी।दरअसल, तकरीबन दो हफ्ते पहले हाईकोर्ट ने कचहरी रोड पर अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। नगर निगम को निर्देशित किया गया था कि अवैध चैंबरों को तोड़ने से पहले खुद ही कब्जे हटाने के लिए कहा जाए। इसके तहत चैंबर मालिकों को समय दिया जाए। नगर निगम के जोनल अधिकारी ओमप्रकाश सिंह ने बताया कचहरी में वकीलों की अवैध चैंबर के मामले में नगर निगम की टीम हाईकोर्ट के आदेश पर शनिवार को नोटिस लेकर गई थी, लेकिन चैंबर वालों ने नोटिस रिसीव नहीं किया। इसके चलते टीम बैरंग लाैट आई। अब नोटिस को चस्पा किया जाएगा। कोर्ट के निर्देश के तहत पहले नोटिस को रिसीव कराया जाना था। लेकिन अगर कोई नोटिस रिसीव नहीं करता तो फिर उसे चस्पा किया जाएगा।