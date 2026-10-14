Lucknow News: युवती की मौत के मामले में प्रेमी पर हत्या की प्राथमिकी

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एडीसीपी दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मंगलवार को डीसीपी दक्षिणी मो. मुश्ताक ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।मंगलवार सुबह मां और ममेरे भाई के साथ थाने पहुंची मृतका की बड़ी बहन ने सुलतानपुर के दोस्तपुर नगर पंचायत क्षेत्र के फिरोजपुर खुर्द निवासी अवनीश के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में तहरीर दी। मृतका की बड़ी बहन के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब 10 बजे वह बहन के साथ चौक स्थित नक्खास बाजार में कपड़े खरीदने गई थी। लौटते समय बहन अकबरी गेट के पास रुक गई। दोपहर करीब 1:30 बजे कॉल करने पर उसने बताया कि वह अवनीश के साथ लुलु मॉल में है। दोपहर तीन बजे उसका फोन बंद हो गया। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। इसी बीच रात आठ बजे पुलिस ने सूचना दी कि शाम करीब 6:30 बजे युवती होटल की 10वीं मंजिल से गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद अवनीश मौके से भाग निकला।मृतका की बड़ी बहन का आरोप है कि फुटेज से पता चला कि अवनीश युवती को बहला-फुसलाकर अकबरी गेट के पास से अपनी कार में बैठाकर होटल ले गया था। दोनों ने सुबह 11:46 बजे कमरा नंबर 1037 में चेक-इन किया था। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि अवनीश उनकी बेटी को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करता था। चार दिन पहले बेटी ने बताया था कि शादी के लिए दोनों में विवाद हुआ था।युवती की शादी 26 फरवरी 2020 को हुई थी। पति से अनबन के बाद तलाक का मुकदमा चल रहा था, जिसमें मंगलवार को अदालत में पेशी थी। युवती पांच भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर थी। उसके पिता की वर्ष 2014 में मौत हो चुकी है। दोनों भाई ओमान में नौकरी करते हैं। वह मुंशी पुलिया स्थित एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी लेकिन डेढ़ महीने पहले नौकरी छोड़ दी थी। परिजनों के मुताबिक, चार महीने बाद उसकी छोटी बहन की शादी होनी है। घटना से परिवार में मातम पसरा है।