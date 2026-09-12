Lucknow News: नटखेड़ा रोड पर नगर निगम की खोदाई से मुसीबत, कीचड़ में फंसे वाहन, कारोबार प्रभावित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गुरुनानक नगर वार्ड स्थित नटखेड़ा रोड पर बुधवार रात नगर निगम ने सड़क खोदी थी। खोदाई के बाद निकला मलबा और बारिश का पानी मिलकर कीचड़ में बदल गया। आलमबाग नटखेड़ा रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष अरोड़ा ने बताया कि खोदाई आधी रात में हुई थी। बृहस्पतिवार को बारिश के बाद खोदी गई सड़क पर जगह-जगह कीचड़ और पानी जमा हो गया था।शुक्रवार को बारिश के बाद सड़क की हालत और खराब हो गई। दुकानदारों का कहना है कि बदहाली के कारण ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच रहे हैं। इससे उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। दोपहिया वाहन लगातार फिसल रहे हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। दुकानों तक पहुंचना भी लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। व्यापारियों सहित स्थानीय लोगों को इस स्थिति से बहुत परेशानी हो रही है।स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कानपुर रोड पर बन रहे मुख्य नाले को नटखेड़ा रोड के नालों से जोड़ने की तैयारी है। ऐसा होने पर कानपुर रोड का गंदा पानी गुरुनानक नगर वार्ड की तंग गलियों में पहुंच सकता है। यह गंदा पानी आसपास के घरों की ओर भी जा सकता है। यह स्थिति स्थानीय लोगों और व्यापारियों के लिए बड़ी समस्या का कारण बन सकती है।