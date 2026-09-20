Lucknow News: एमआर पर महिला डॉक्टर को अश्लील फोटो-वीडियो भेजने का आरोप

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दर्ज एफआईआर के जरिये पीड़िता ने बताया कि वर्तमान में वह नीट पीजी की तैयारी कर रही हैं। इस बीच पेशे के चलते उनका परिचय एमआर आनंद से हुआ। आरोप है कि 27 अगस्त की रात करीब 11:24 बजे आरोपी उनसे व्हाट्सएप पर पेशे से संबंधित बातचीत के दौरान उन्हें अश्लील फोटो-वीडियो और मेसेज भेज दिए। आरोप है कि इस आरोपी की इस हरकत के कारण वह तनाव में आ गईं। इससे उनकी परीक्षा की तैयारी पर भी असर पड़ा। इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि मामले की विवेचना एडिशनल इंस्पेक्टर विनोद कुमार पांडेय कर रहे हैं। पीड़िता से आरोपी के भेजे गए अश्लील चैट के स्क्रीनशॉट और अन्य साक्ष्य मांगे गए हैं। विवेचना में जो साक्ष्य मिलेंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी निवासी निजी अस्पताल की महिला डॉक्टर ने टॉरेंट फार्मास्यूटिकल के एमआर आनंद प्रताप सिंह पर अश्लीलता का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की है।