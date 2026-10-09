फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Motorcyclist dies, companion injured in road accident.

Lucknow News: सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, साथी घायल

Fri, 09 Oct 2026 02:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:58 AM IST
विज्ञापन
Motorcyclist dies, companion injured in road accident.
सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, साथी घायल
लखनऊ। काकोरी के मोहद्दीनपुर किसान पथ रोड पर बुधवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार रविकांत गौतम (30) की मौत हो गई। जबकि उनका साथी सुभाष गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक, बाइक सवार दोनों युवक हेलमेट नहीं पहने थे।
विज्ञापन


इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर के मुताबिक, दुबग्गा के जेहटा निवासी रविकांत गौतम निशातगंज स्थित शराब की दुकान पर चालक थे। उनके भाई शौर्य ने बताया कि बुधवार रात करीब 8:30 बजे रविकांत ड्यूटी खत्म कर साथी सुभाष के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। मोहद्दीनपुर गांव के पास किसान पथ रोड पर अज्ञात वाहन ने पीछे से उनकी बाइक में टक्कर मार दी। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से दोनों को ट्रॉमा सेंटर भेजा। डॉक्टरों ने रविकांत को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनके साथी की हालत गंभीर बताई गई है। मृतक के परिवार में पत्नी संगीता, एक बेटा और एक बेटी है। इंस्पेक्टर ने बताया कि परिजनों ने तहरीर नहीं दी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगाया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed