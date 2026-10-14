Lucknow News: रिहायशी इलाके के मकान में बनाते थे मार्फीन, दो गिरफ्तार

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एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में बाराबंकी के कुर्सी थानाक्षेत्र के मोहसंड, टिकैतगंज गांव का मो. जुहेल और उसका साथी अमजद हैं। एएनटीएफ और दुबग्गा पुलिस की टीम सोमवार रात करीब 11 बजे अंधे की चौकी के पास स्थित मकान में सीढ़ी लगाकर दाखिल हुई। सादे कपड़ों में पहुंची एएनटीएफ की टीम पर आरोपियों ने पिस्तौल तान दिया। वहीं, दुबग्गा पुलिस को वर्दी में देखकर दो आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। हालांकि, अनस, मांज, सुहैल और एक अन्य अज्ञात मौके से भाग निकले।दो माह पहले खरीदा था मकानइंस्पेक्टर श्रीकांत राय ने बताया कि जुहेल ने दो महीना पहले ही तीन मंजिला मकान खरीदा था। टीम को अवैध पिस्तौल, छह कारतूस, 16 हजार रुपये, स्कूटी, कार, छह मोबाइल फोन, केमिकल और अन्य सामग्री भी मिली। बरामद सामग्री को जांच के लिए लैब भेजा गया है।कई जिलों तक फैला था सप्लाई नेटवर्कपुलिस के मुताबिक, जुहेल बीफार्मा का कोर्स कर चुका है। वह और अमजद मार्फीन बनाते थे। गिरोह के अन्य गुर्गे इसकी सप्लाई झारखंड, हरदोई, बाराबंकी और लखनऊ से सटे जिलों में करते थे। गिरोह में छह आरोपियों के अलावा अन्य लोगों के भी शामिल होने की जानकारी मिली है। गिरफ्तार आरोपियों ने सप्लायरों के बारे में अहम जानकारियां दी हैं। उनकी तलाश में पुलिस की चार टीमें दबिश दे रही हैं।पुलिस की दबिश रोकने के लिए छोड़ देते थे कुत्तेआरोपी पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए इंतजाम किए हुए थे। इंस्पेक्टर श्रीकांत राय के मुताबिक आरोपी रात होते ही मकान में पालतू कुत्ते छोड़ देते थे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आरोपी कभी-कभी रात में हर्ष फायरिंग भी करते थे।