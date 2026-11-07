Lucknow News: कार-बाइकों से लेकर कपड़ा बाजार तक पर धनवर्षा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:35 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:35 AM IST
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लखनऊ। धनतेरस पर कार बाजार में जबरदस्त तेजी दिखी। शुक्रवार को करीब 550 करोड़ रुपये का अनुमानित कारोबार रहा। इसके अलावा बाइक का कारोबार करीब 100 करोड़ रुपये का हुआ। कपड़ा बाजार में 250 करोड़ और मिठाई-बेकरी के कारोबार में भी करीब 300 करोड़ रुपये की बिक्री का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक सामान में 150 करोड़ और मोबाइल-लैपटॉप में 100 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। बर्तन, फर्नीचर, गिफ्ट आइटम, पूजा सामग्री, इलेक्ट्रिक लाइट और ड्राईफ्रूट की दुकानों पर भी ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की।
पहले से बुकिंग कराने वाले ग्राहक धनतेरस पर परिवार के साथ शोरूम पहुंचे और नई गाड़ियों की डिलीवरी ली। कारों में एसयूवी और मिड-साइज कारों का क्रेज रहा। 12 से 14 लाख रुपये के बजट वाली कारें सबसे अधिक बिकीं। हुंडई समेत विभिन्न कंपनियों के शोरूम में रात तक ग्राहकों की आवाजाही रही।
इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भी जमकर खरीदारी हुई। एलईडी और स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर प्यूरीफायर और दूसरे घरेलू उपकरणों की मांग रही। कंपनियों के एक्सचेंज ऑफर, कैशबैक और आसान किस्तों ने ग्राहकों को आकर्षित किया। स्मार्ट फीचर और कम बिजली खपत वाले उपकरणों को प्राथमिकता मिली। मोबाइल और अन्य गैजेट की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही रही।
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बर्तन बाजार में स्टील से पीतल तक की चमक
धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा ने बाजार में रौनक बढ़ाई। स्टील के डिनर सेट, कुकर, कड़ाही, तांबे और पीतल के बर्तन खूब पसंद किए गए। पूजा के लिए कलश, थाली, दीपक, लोटे और कटोरियों की भी बिक्री हुई।
धनतेरस पर साड़ी, सूट, कुर्ते, बच्चों के परिधान और त्योहार के नए कलेक्शन की बिक्री हुई। ड्राई फ्रूट में काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश और आकर्षक गिफ्ट पैक पसंद किए गए। पूरे दिन कपड़े और मेवों की दुकानों पर भीड़ रही।
मिठाई और ड्राई फ्रूट के अलावा उपहार में देने के लिए रेजिन आर्ट, वॉल डेकोर, आर्टिफिशियल प्लांट, फोटो फ्रेम, शोपीस और डिजाइनर लैंप की मांग रही। 100 से 2500 रुपये तक के गिफ्ट आइटम पसंद बने। घर सजाने के लिए डिजाइनर दीये, फ्लोटिंग कैंडल, सुगंधित मोमबत्तियां, फूलों के तोरण, रेडीमेड रंगोली किट और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां खरीदी गईं।
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पहले से बुकिंग कराने वाले ग्राहक धनतेरस पर परिवार के साथ शोरूम पहुंचे और नई गाड़ियों की डिलीवरी ली। कारों में एसयूवी और मिड-साइज कारों का क्रेज रहा। 12 से 14 लाख रुपये के बजट वाली कारें सबसे अधिक बिकीं। हुंडई समेत विभिन्न कंपनियों के शोरूम में रात तक ग्राहकों की आवाजाही रही।
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इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भी जमकर खरीदारी हुई। एलईडी और स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर प्यूरीफायर और दूसरे घरेलू उपकरणों की मांग रही। कंपनियों के एक्सचेंज ऑफर, कैशबैक और आसान किस्तों ने ग्राहकों को आकर्षित किया। स्मार्ट फीचर और कम बिजली खपत वाले उपकरणों को प्राथमिकता मिली। मोबाइल और अन्य गैजेट की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही रही।
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बर्तन बाजार में स्टील से पीतल तक की चमक
धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा ने बाजार में रौनक बढ़ाई। स्टील के डिनर सेट, कुकर, कड़ाही, तांबे और पीतल के बर्तन खूब पसंद किए गए। पूजा के लिए कलश, थाली, दीपक, लोटे और कटोरियों की भी बिक्री हुई।
धनतेरस पर साड़ी, सूट, कुर्ते, बच्चों के परिधान और त्योहार के नए कलेक्शन की बिक्री हुई। ड्राई फ्रूट में काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश और आकर्षक गिफ्ट पैक पसंद किए गए। पूरे दिन कपड़े और मेवों की दुकानों पर भीड़ रही।
मिठाई और ड्राई फ्रूट के अलावा उपहार में देने के लिए रेजिन आर्ट, वॉल डेकोर, आर्टिफिशियल प्लांट, फोटो फ्रेम, शोपीस और डिजाइनर लैंप की मांग रही। 100 से 2500 रुपये तक के गिफ्ट आइटम पसंद बने। घर सजाने के लिए डिजाइनर दीये, फ्लोटिंग कैंडल, सुगंधित मोमबत्तियां, फूलों के तोरण, रेडीमेड रंगोली किट और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां खरीदी गईं।