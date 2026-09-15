यूपी: अगरतला से दिल्ली जा रहे इंडिगो विमान की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, कार्गो में धुएं के अलार्म से हड़कंप
Emergency landing in Lucknow:अगरतला से दिल्ली जा रहे एक विमान की लखनऊ एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है।
विस्तार
अगरतला से दिल्ली जा रही इंडिगो की उड़ान में उस समय हड़कंप मच गया जब विमान के कार्गो कम्पार्टमेंट (क्षेत्र) में अचानक धुएं का अलार्म (स्मोक वार्निंग इंडिकेशन) बज उठा। इसके बाद आनन-फानन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से अनुमति लेकर विमान को शाम को लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कराया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ एयरपोर्ट पर तुरंत फुल इमरजेंसी डिक्लेयर (आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल सक्रिय) की गई। विमान की सुरक्षित लैंडिंग और सहायता के लिए फायर एंड रेस्क्यू, एंबुलेंस, मेडिकल, सुरक्षा और टर्मिनल सपोर्ट टीमों को मौके पर तैनात कर दिया गया।
विमान में कुल 103 यात्री और 6 क्रू सदस्य सवार थे। लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया और उनके सामान की जांच की जा रही है। स्थिति को सुचारु रूप से संभाल लिया गया है और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।