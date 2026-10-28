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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   MLC Elections: Deputy CM Keshav Maurya says they will analyze the results in areas where the SP won; the BJP’s

एमएलसी चुनाव: केशव मौर्य बोले- धांधली होती तो सपा खाता नहीं खोल पाती, हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं

Wed, 28 Oct 2026 02:27 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Wed, 28 Oct 2026 02:27 PM IST
सार

विधान परिषद चुनाव के नतीजों पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा की जीती हुई सीटों पर भाजपा मंथन करेगी। उन्होंने जनता के जनादेश का सम्मान करने की बात कही। मौर्य ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का कमल खिलेगा।

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MLC Elections: Deputy CM Keshav Maurya says they will analyze the results in areas where the SP won; the BJP’s
केशव प्रसाद मौर्य - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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विधान परिषद चुनाव के नतीजों पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, वहां भाजपा मंथन करेगी। मौर्य ने कहा कि जिन सीटों पर सपा का खाता नहीं खुलना चाहिए था, वहां भी पार्टी जीत गई है।

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केशव मौर्य ने कहा कि भाजपा चुनाव में अधिक सीटें चाहती थी, लेकिन पार्टी जनता के जनादेश का सम्मान करती है। उन्होंने कहा, “धांधली होती तो सपा खाता नहीं खोल पाती।” साथ ही उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का कमल खिलेगा।

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