{"_id":"6289a38297e7ab3b6d79123a","slug":"mla-attendance-will-now-be-recorded-online-legislators-were-trained-on-e-vidhan-system","type":"story","status":"publish","title_hn":"MLA Attendance: अब ऑनलाइन लगेगी विधायकों की हाजिरी, ई-विधान प्रणाली का विधायकों को दिया गया प्रशिक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Sun, 22 May 2022 08:14 AM IST