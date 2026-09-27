Lucknow News: जलनिकासी का नगर विकास मंत्री ने लिया जायजा

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लखनऊ। राजधानी में लगातार हो रही बारिश के बीच नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने रविवार को विभिन्न इलाकों का स्थलीय निरीक्षण कर जलनिकासी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने जनेश्वर मिश्र पार्क, अंबेडकर मेमोरियल पार्क के पास अंडरब्रिज, इंदिरा नगर के सी ब्लॉक, रहीम नगर और महानगर क्षेत्र का निरीक्षण किया।मंत्री ने अधिकारियों को बारिश के दौरान अलर्ट मोड में रहने और जलभराव वाले स्थानों पर तत्काल पंपिंग, सफाई व जलनिकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंडरब्रिज में जलभराव नहीं मिलने पर उन्होंने संतोष जताया। उन्होंने राजधानी के सभी अंडरपास और निचले इलाकों को चिह्नित कर स्थायी समाधान की कार्ययोजना तैयार करने को कहा।इंदिरा नगर के सी ब्लॉक में स्थानीय लोगों ने बताया कि नाला बनने से इस बार जलभराव की समस्या नहीं हुई। मंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में हुई रिकॉर्ड बारिश के बावजूद जलनिकासी के कार्यों से गंभीर जलभराव नहीं हुआ।