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Lucknow News: चारबाग स्टेशन पर कल से मेगा ब्लॉक, 30 से ज्यादा ट्रेनें डायवर्ट

Sun, 13 Sep 2026 02:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:08 AM IST
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Mega block at Charbagh Station starts tomorrow; over 30 trains diverted.
प्रतीकात्मक।
लखनऊ। चारबाग रेलवे स्टेशन पर कॉनकोर्स निर्माण के चलते 14 व 15 सितंबर को मेगा ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। इस कारण 30 से अधिक ट्रेनें चारबाग नहीं आएंगी।
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उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि काशी विश्वनाथ, हावड़ा-देहरादून, गोरखधाम, दानापुर-आनंदविहार, अर्चना एक्सप्रेस, गुवाहाटी-ओखा एक्सप्रेस, गोरखपुर-बठिंडा, गोरखपुर-साबरमती, गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस, गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आदि ट्रेनें उतरेटिया-ट्रांसपोर्टनगर-आलमनगर एवं मल्हौर-ऐशबाग-मानकनगर के रास्ते चलेंगी। प्रयागराज संगम-बरेली, प्रयागराज-सहारनपुर और प्रयागराज-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस भी चारबाग नहीं आएंगी। गोरखपुर से मुंबई व गुजरात जाने वाली ट्रेनें भी चारबाग की जगह आसपास के स्टेशनों से चलाई जाएंगी।
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उतरेटिया, मानकनगर तक चलेंगी ट्रेनें
बनारस-लखनऊ एक्सप्रेस 14 और 15 सितंबर को उतरेटिया स्टेशन तक आएगी। झांसी-लखनऊ मेमू कानपुर सेंट्रल तक ही चलेगी। यह ट्रेन लखनऊ नहीं आएगी। कानपुर-लखनऊ मेमू 14 से 16 सितंबर तक मानकनगर में ही यात्रा समाप्त करेगी। शाहजहांपुर और बालामऊ पैसेंजर ट्रेनें आलमनगर तक चलेंगी।
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64 ट्रेनों के प्लेटफाॅर्म बदलेंगे
ब्लॉक के दौरान चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो से सात तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान 64 प्रमुख ट्रेनों के प्लेटफाॅर्म बदले जाएंगे। इसमें से कई ट्रेनों के प्लेटफाॅर्म ट्रेनों के आने से कुछ समय पूर्व अचानक बदले जा सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि 139 हेल्पलाइन या एनटीईएस पर ट्रेन की स्थिति जांचकर ही स्टेशन पहुंचे।
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