Lucknow News: विवाहिता ने लगाया फंदा, इलाज के दौरान मौत

विज्ञापन

गुडंबा। मड़ियांव के भरत नगर में रत्ना साहू (29) ने शनिवार रात फंदा लगा लिया। परिजनों ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। बृहस्पतिवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मूलरूप से बाराबंकी के बड्डूपुर निवासी शिवकुमार साहू के अनुसार उनकी पत्नी रत्ना कुछ समय से बीमार थीं। इससे वह काफी परेशान रहती थीं। इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि रत्ना के पिता देवी दयाल साहू ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। तहरीर मिलने पर जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।