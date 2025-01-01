Lucknow News: खरीदारी से रोशन हुआ बाजार

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हजरतगंज, अमीनाबाद, चौक, नक्खास, पुरनिया और निशातगंज समेत प्रमुख बाजारों में देर तक खरीदारों की आवाजाही बनी रही। आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष सुरेश छाबलानी के अनुसार, झाड़ू, मिट्टी के दीये और कृत्रिम फूलों का कारोबार करीब 400 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।डालीगंज, यहियागंज, अमीनाबाद, चौक, इंदिरानगर, नक्खास और निशातगंज के बाजारों में झाड़ू की कतारें सजी रहीं तो फुटपाथों पर दीये खरीदने वालों की भीड़ उमड़ी। व्यापारियों के अनुमान के मुताबिक, करीब 150 करोड़ रुपये की झाड़ू और 200 करोड़ रुपये के मिट्टी के दीये बिके। वहीं, घरों के दरवाजों और पूजा स्थलों को सजाने के लिए कृत्रिम फूलों की लड़ियों, बंदनवार और सजावटी मालाओं का करीब 50 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इनकी खासियत है कि इन्हें बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है।लोगों को 75 से 150 रुपये तक में खरीदनी पड़ी झाड़ूदिवाली पर नई झाड़ू खरीदने की परंपरा के आगे महंगाई भी ग्राहकों को नहीं रोक सकी। पूरनिया, डालीगंज और रहीमनगर समेत प्रमुख बाजारों में झाड़ू की खूब बिक्री हुई। पूरनिया बाजार में खरीदारी करने पहुंचीं सरला ने बताया कि आम दिनों में 40 से 50 रुपये में मिलने वाली झाड़ू इस बार 75 से 150 रुपये तक में खरीदनी पड़ी। इसके बावजूद परंपरा निभाने के लिए खरीदारी की। मान्यता है कि साफ-सुथरे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इसी विश्वास के चलते लोग दिवाली से पहले घरों की सफाई के साथ नई झाड़ू खरीदते हैं।g पटाखा बाजार में बच्चों की पसंद ने भी रौनक बढ़ाई। किसी की नजर चमचमाती फुलझड़ी पर थी तो कोई रंगीन अनार और चकरी खरीदने की जिद कर रहा था। रिंग रोड मिनी स्टेडियम में दुकान लगाने वाले अमन और मोहम्मद यूसुफ काव्यान ने बताया कि बच्चों से लेकर बड़ों तक की पसंद के हिसाब से कई तरह के पटाखे उपलब्ध हैं। लादेन और टाइगर नाम के पटाखे 300 रुपये में उपलब्ध हैं जबकि क्लासिक की कीमत 250 रुपये है। पेंटा की भी अच्छी बिक्री हो रही है। बड़ी आतिशबाजी के शौकीनों के लिए 60 शॉट वाली मल्टी कलर मस्ती से लेकर 500 शॉट वाले जय हो तक के विकल्प मौजूद हैं। जय हो की कीमत 16 हजार रुपये है।1323 वाहनों का धनतेरस पर हुआ पंजीकरणलखनऊ। धनतेरस के अवसर पर शुक्रवार को लखनऊ के ट्रांसपोर्टनगर स्थित आरटीओ कार्यालय में देर रात तक वाहनों का पंजीकरण किया गया। परिवहन विभाग को कुल 10 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। आरटीओ में 1.43 करोड़ रुपये की रेंज रोवर स्पोर्ट सबसे महंगी गाड़ी के रूप में पंजीकृत हुई। इसे एनवायरो क्रॉप केयर के नाम दर्ज किया गया है। इसके बाद 62 लाख रुपये की मर्सिडीज बेंज सी-220 डी भी पंजीकृत हुई। यह गाड़ी अनूप सिंह के नाम दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त 45 लाख रुपये की दो अन्य गाड़ियां भी पंजीकृत हुईं। एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि धनतेरस पर कुल 1323 गाड़ियों का पंजीकरण कराया गया। इस बार सर्वाधिक पंजीकरण कारों का हुआ है, जिनकी संख्या 823 रही। दोपहिया वाहनों की संख्या 350 दर्ज की गई। इसके साथ ही 63 थ्री-वीलर ऑटो और 34 मोटर कैब भी पंजीकृत हुईं। 17 ई-रिक्शा, 28 माल वाहक और पांच निर्माण उपकरण का भी पंजीकरण हुआ। एक मैक्सी कैब और दो मोपेड भी दर्ज की गईं।