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दोपहर तीन से शाम 5:30 बजे तक होने वाले कवि सम्मेलन में डॉ. हरिओम, हसन काजमी, प्रो. अब्बास रजा नैयर, पंकज प्रसून और अंशु प्रिया दुबे काव्यपाठ करेंगे। इस दौरान सात पूर्व कुलपतियों और छह वरिष्ठ पत्रकारों समेत 13 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा।25 नवंबर को मुख्य समारोहस्थापना दिवस का मुख्य समारोह 25 नवंबर को होगा। शाम चार बजे सांस्कृतिक संध्या में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. मांडवी सिंह मुख्य अतिथि होंगी। शाम पांच से 7:30 बजे तक होने वाले मुख्य समारोह में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान प्रशासनिक, न्यायिक, सैन्य और कॉरपोरेट जगत की प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा।