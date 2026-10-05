लखनऊ: एलडीए में पकड़ा गया दलाल, पीड़ित ने किया पुलिस के हवाले, प्लॉट दिलाने के नाम पर मांगे साढ़े तीन लाख

एलडीए कर्मी बनकर प्लॉट दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक व्यक्ति को पीड़ित ने सोमवार को एलडीए ऑफिस से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि ठगी करने वाले ने उसे ट्रांसपोर्ट नगर में पास का प्लाट दिलाने के नाम पर साढे़ तीन लाख रुपये मांगे थे और वह उसको डेढ़ लाख रुपये दे चुका है। बाकी रकम देने के लिए एलडीए बुलाया था।

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पीड़ित वीर सिंह ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में उनकी दुकान के पास ही 532 वर्ग फीट का खाली प्लॉट है। बीते साल एक मनोज नामक व्यक्ति उसके पास आया और खुद को जोनल अधिकारी मान सिंह का बाबू बताया कि ओर कहा कि वह साढ़े तीन लाख रुपये में प्लॉट उसको दिलवा देगा। उसके बाद पहले उसको 25 हजार फिर डेढ़ लाख रुपये दिए। इसके बाद जब फोन करो वह टालता था और फोन भी बंद रखता था।इसके बाद एलडीए आकर पता किया तो जानकारी मिली कि मनोज नामक कोई कर्मचारी नहीं है। इसके बाद फिर उसने डेढ़ लाख रुपये की मांग की। जिस पर आज उसे एलडीए आकर पकड़ा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया।जानकारों ने बताया कि कुछ लोग ठगी करने वाले को मारते हुए बाहर की ओर लाए और फिर उसे एलडीए पुलिस चौकी को सौंप दिया। इस बारे में प्रभारी निरीक्षक बृजेश चंद्र ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। वहीं पीड़ित वीर सिंह ने बताया कि उन्होंने अधिवक्ता की जरिये तहरीर पुलिस को भेजी है।