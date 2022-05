{"_id":"6287272cc81b564ab83334c7","slug":"lucknow-strict-instructions-of-cm-yogi-month-long-campaign-to-remove-illegal-parking-and-encroachment","type":"story","status":"publish","title_hn":"लखनऊ : सीएम योगी के सख्त निर्देश, अवैध पार्किंग व अतिक्रमण हटाने के लिए माह भर चले अभियान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 20 May 2022 10:59 AM IST