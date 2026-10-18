लखनऊ: शहर में धूमधाम से मनाई गई दुर्गाअष्टमी, अलग-अलग पूजा पंडालों में हुए विविध आयोजन; रही धूम

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आरडब्ल्यूए अध्यक्ष राजकिशोर राकेश सहित सोसायटी के समस्त निवासी पूरे उत्साह और उमंग के साथ दुर्गा पूजा उत्सव में शामिल हो रहे हैं। यह आयोजन न केवल मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा और भक्ति की अभिव्यक्ति है, बल्कि आपसी सौहार्द, सामूहिक सहभागिता और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का भी एक सार्थक प्रयास बन गया हैराजधानी के रामलीला मंचों पर रविवार को रामकथा के प्रसंगों के साथ भक्ति, शौर्य और मर्यादा के रंग सजीव हुए। कहीं प्रभु श्रीराम के जीवन के संघर्षों ने दर्शकों को भावुक किया तो कहीं अंगद के तर्कों और रावण के अहंकार के प्रसंग ने रोमांच पैदा किया।ऐशबाग रामलीला मैदान में रामलीला की परंपरा के अनुरूप मंचन हुआ। खदरा के में रामलीला समिति की ओर से रामेश्वरम स्थापना, विभीषण शरणागति और अंगद-रावण संवाद का मंचन किया गया। कलाकारों ने संवाद और अभिनय से प्रसंगों को जीवंत किया। वहीं मौसमगंज की 147वीं रामलीला और आलमबाग की रेलवे रामलीला में भी रामकथा के प्रसंगों के जरिए दर्शकों को धर्म, सत्य और मर्यादा का संदेश दिया गया।